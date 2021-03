Le Maroc ferme son espace aérien à l’Egypte et l’Algérie

Le Maroc est l’un des pays africains qui connaît les plus forts taux de contamination à la Covid-19. Parallèlement à la campagne de vaccination qui a été récemment lancée, le pays met régulièrement à jour sa « liste rouge » des pays dont les ressortissants sont interdits d’accès sur son sol, rapporte Ecofin.

Le Maroc continue de se « bunkeriser ». Depuis le 5 mars, le pays a suspendu ses liaisons aériennes avec l’Egypte et l’Algérie. L’interdiction, en vigueur pour une période initiale de 3 semaines, fait suite à la recrudescence dans le royaume des cas de contamination aux nouveaux variants de la Covid-19.

Cette nouvelle mesure porte à 20 le nombre de pays auxquels le Maroc a fermé ses frontières depuis la mi-décembre 2020. La Belgique et l’Italie y ont été ajoutées le 2 mars, rejoignant l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse et la Turquie, inscrits sur la « liste rouge » depuis le 21 février. Bien avant, la fermeture de l’espace aérien concernait le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, le Danemark, l’Australie, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, l’Autriche, le Portugal, la Suède, la République tchèque et l’Ukraine, ou encore le Brésil.

Avec ces mesures, le royaume chérifien espère contenir la propagation de la Covid-19. A la date du 5 mars, le pays totalisait plus de 486 000 cas de contaminations, dont près de 471 000 guérisons et 8 673 décès.