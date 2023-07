Le Maroc  premier partenaire du WTM Londres 2023

Le partenariat avec le World Travel Market qui se tiendra du 6 au 8 novembre 2023, mettra le Maroc à l’honneur.

L’annonce du Partenariat Premier intervient alors que le Maroc connaît une croissance de son activité touristique, visant à doubler le nombre de touristes entrants à 26 millions d’ici 2030, élevant le Maroc comme une destination de loisirs de premier plan pour les professionnels du voyage du monde entier, est-il expliqué.

Il est déjà connu que la présence du Maroc au World Travel Market London se concentrera sur la campagne internationale « Maroc, Royaume de Lumière » de l’Office National Marocain du Tourisme.

Lancée en avril 2022, cette campagne a été conçue pour inspirer une nouvelle génération de voyageurs, en présentant les attractions et les expériences d’une nation « contemporaine et dynamique ».

Le World Travel Market, le rendez-vous du voyage et du tourisme le plus influent au monde, constitue l’occasion idéale pour le Maroc de démontrer ses efforts pour rejoindre la ligue des destinations les plus prisées.

La relation du Maroc avec le WTM va bien au-delà du statut de Premier partenaire de l’événement phare de Londres, puisque la destination a également connu un grand succès en participant à ATM, ILTM, IBTM, IFTM et IGTM. L’Office national marocain du tourisme mise sur les événements commerciaux pour stimuler l’activité de tous les professionnels marocains du tourisme.