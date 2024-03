Le Maroc va acheter 600 missiles Javelin auprès des USA

Le Maroc renforce sa capacité en matière de missiles antichars avec l’acquisition de plus de 600 missiles Javelin, pour un coût de 260 millions de dollars, rapporte DefenceWeb.

Le département d’État américain a annoncé qu’il avait pris une décision approuvant une éventuelle vente militaire à l’étranger au Maroc de missiles Javelin et d’équipements connexes, et qu’il avait notifié le Congrès de cette vente possible.

Le Maroc a demandé à acheter 612 missiles Javelin FGM-148F (dont 12 missiles à acheter par avion) et 200 unités de lancement de commandement légères Javelin (LWCLU). Sont également inclus des cycles de simulation de missiles, des équipements de soutien Javelin, des outils, de la formation et d’autres éléments connexes de soutien logistique et programmatique.

« La vente proposée améliorera la capacité de défense à long terme du Maroc pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale et pour répondre à ses besoins en matière de défense nationale », a déclaré l’Agence américaine de coopération pour la défense et la sécurité (US Defence Security Cooperation Agency).

Les maîtres d’œuvre seront la coentreprise Javelin (JJV) entre Lockheed Martin à Orlando, en Floride, et RTX Corporation à Tucson, en Arizona.

Le Javelin a été développé et produit à l’origine pour l’armée américaine et le corps des Marines par la coentreprise Javelin. Depuis le début de la production en 1994, 50 000 missiles ont été livrés aux États-Unis et à des clients internationaux jusqu’à 2021.

- Publicité-