Le message de Poutine à Saïed, via Tarak Ben Salem

Avec l’ambassadeur Tarak ben Salem qui était habillé en Jebba et Burnous, et reçu avec 22 autres ambassadeurs au Grand Kremlin Palace pour y présenter leurs lettres d’accréditation, le président russe Vladimir Poutine a souligné que «nous sommes résolus à renforcer encore plus la coopération bilatérale avec Tunis, qui est l’un des partenaires traditionnels de la Russie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ».

Et d’ajouter, comme un message à Kais Saïed, que «nous sommes prêts à travailler ensemble sur les questions régionales actuelles, y compris un règlement en Libye». Un message, qui fera certainement plaisir à un chef d’Etat tunisien, qui a été exclu par les Européens à Berlin. Poutine tend ainsi la perche à Saïed. La prendra-t-il ?