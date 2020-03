Le ministre de la Défense nationale s’entretient avec le secrétaire d’Etat adjoint américain aux Affaires politico-militaires

Le ministre de la Défense nationale, Imed Hazgui a eu un entretien, mardi, au siège du département avec Clarke Cooper, secrétaire d’Etat adjoint américain aux Affaires politico-militaires.

Selon un communiqué du ministère de la Défense, l’entretien a permis d’évoquer “des questions régionales d’intérêt commun dont en premier lieu les menaces transfrontalières et leurs effets directs sur la région”.

Le ministre de la Défense a mis l’accent dans ce contexte sur les enjeux sécuritaires à l’échelle régionale et les défis économiques qui se posent à la Tunisie face à ces menaces. Il a mis en exergue le soutien apporté par les Etats-Unis à la Tunisie dans les domaines de la sécurité et du développement de manière lui permettant de relever ces défis et de préserver sa sécurité et sa stabilité.

De son côté, le secrétaire d’Etat adjoint américain a salué la réussite du processus démocratique en Tunisie malgré les difficultés économiques et sociales et les défis sécuritaires dans la région.

Il a fait part de l’engagement des Etats-Unis à poursuivre son soutien à la Tunisie pour qu’elle puisse relever les défis sécuritaires et de développement.