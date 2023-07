Le ministre de la santé prend connaissance de la numérisation du système d’information sanitaire à l’hôpital local de Hammamet

Le ministre de la santé Ali Mrabet a effectué mardi une visite de terrain à l’hôpital local de Hammamet (gouvernorat de Nabeul) au cours de laquelle, il a pris connaissance de la numérisation du système d’information sanitaire de cet hôpital réalisé dans le cadre du programme « Essaha Aziza », financé par l’Union Européenne et ce, en présence de l’ambassadeur de l’Union Européenne à Tunis Marco Cornaro.

Le ministère de la santé a indiqué dans un communiqué, que ce système de numérisation englobe l’inscription aux bureaux d’accueil de l’hôpital, les consultations externes, les dossiers médicaux et les centres de santé de base.

Mrabet a souligné à cette occasion, la nécessité d’assurer la réussite de ce projet pilote et de l’exploiter à bon escient afin d’améliorer les prestations sanitaires fournies aux citoyens et de garantir la bonne gouvernance de ce secteur.

Il a salué la coopération et le partenariat avec l’union européenne illustrés à travers le programme « Essaha Aziza ».

De son coté, l’ambassadeur de l’Union Européenne a exprimé la volonté de son organisation de poursuivre la coopération avec le ministère de la santé pour la réalisation des projets programmés et d’assurer leur réussite.

