Le ministre de la santé souligne la nécessité de garantir une gouvernance efficace et efficiente des ressources et des structures

Le ministre de la santé, Ali Mrabet, a souligné lundi la nécessité de garantir une gouvernance efficace et efficiente des ressources et des structures tout en tenant compte des spécificités du secteur de la santé.

S’exprimant lors d’une séance de travail avec une équipe de l’instance générale de contrôle des dépenses publiques à la présidence du gouvernement, chargée de mettre en œuvre et d’évaluer les travaux du système de contrôle intérieur du budget du ministère de la santé, le ministre a appelé à concevoir un nouveau modèle de gouvernance efficace spécifique au secteur de la santé.

Il a, en outre, loué les efforts des équipes de contrôle dans l’appui des cadres de gestion du département, lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle du ministère de la santé.

- Publicité-