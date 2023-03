Le ministre de l’Intérieur en visite d’inspection dans le gouvernorat de Jendouba

Le ministre de l’Intérieur Kamel Feki a effectué, samedi soir, une visite d’inspection dans le gouvernorat de Jendouba, au cours de laquelle il s’est enquis des conditions de travail et du degré de préparation des différentes unités sécuritaires dans la région.

Feki avait entamé sa visite en se rendant aux délégations de Bousalem et Balta Bou-Aouane, en passant par les délégations de Jendouba-Nord, Jendouba et Oued Meliz, jusqu’au poste frontalier de la Garde Nationale « Harraga » dans la délégation de Ghardimaou.

Lors de cette visite, le ministre a auditionné plusieurs cadres sécuritaires, qui ont donné un aperçu des tâches qui leur sont assignées, assurant qu’ils étaient prêt à faire face à tous types de crimes et à prévenir toutes menaces terroristes pouvant mettre en péril la sureté nationale.

De son côté, le ministre a salué l’engagement des cadres et agents sécuritaires déployés sur les différents carrefours et routes, à accomplir le devoir de protection et de défense du pays.