Le ministre de l’Intérieur s’enquiiert à Djerba des préparatifs sécuritaires pour le pélerinage d’El Ghriba

Le ministre de l’Intérieur Hichem Fourati s’est enquis, samedi, des préparatifs des unités de la sécurité au double plan humain et logistique en prévision de la visite annuelle de la synagogue d’El Ghriba à Djerba, mettant en exergue les efforts des différentes unités sécuritaires présentes sur les lieux en vue d’assurer la réussite de cet évènement.

Il a indiqué, à cette occasion, que le département de l’Intérieur se prépare depuis deux mois pour garantir le déroulement dans les meilleures conditions du pélerinage annuel d’El Gghriba et a pris toutes les mesures nécessaires en coordination avec l’ensemble des structutres sécuritaires.

Un plan d’action a été élaboré dans ce contexte, d’autant, a-t-il expliqué, que la visite de cette année pose des défis dont sa coincidence avec le mois de Ramadan et l’acceuil par la synagogue d’El Ghriba, la plus ancienne en Afrique, de pas moins de 7 mille visiteurs, soit le double de celui de l’année écoulée, selon les prévisions.

Le ministre a souligné que les structures de la sécurité ont assuré la préparation d’autres évènements aussi importants, dont le retour des Tunisiens à l’étranger, la réussite de la saison touristique, les examens nationaux et les élections, assurant que les services sécuritaires oeuvrent à la réussite de ces rendez-vous, surtout que la situation est délicate et que le taux de menace est élevé, en dépit de la stabilité sécuritaire, selon ses dires.

Il a rappelé, dans ce contexte, les opérations sécuritaires réussies et ayant permis d’éliminer et d’arrêter plusieurs teroristes ainsi que la découverte d’un dépôt d’armes, jeudi dernier, à Jbel Semmama (gouvernorat de Kasserine), précisant que ces données confirment les tentatives de mener des opérations visant les unités de la sécurité et l’armée.

La ville de Djerba connaît acutellement une forte présence des unités de la sécurité sur les routes et dans la région touristique Erriadh, lieu où se trouve la synagogue qui a été dotée de moyens logistiques importants dont de nouveaux moyens de détection d’explosifs et est entourée d’un grand nombre d’agents de la sécurité qui veillent au bon déroulement du pélerinage d’El Ghriba qui démarre dimanche pour se poursuivre jusqu’au 26 mai 2019.