Le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray a ‎affirmé qu’il va entamer un ” projet de réforme ” de l’action ‎diplomatique pour conférer davantage d’efficience à ce ‎secteur et par la même, préserver les intérêts de la Tunisie ‎et ses constantes. ‎

Ce projet prévoit l’organisation de plusieurs ateliers internes pour ‎identifier les critères de nomination et d’octroi de ‎promotion au sein du département, a-t-il précisé dans une déclaration ‎aux médias.‎

Pour lui, toute promotion doit être octroyée selon les critères de ‎compétence et d’efforts fournis.‎

Evoquant le premier cas de coronavirus confirmé en ‎Tunisie, le ministre ‎ a assuré avoir mené des contacts avec les chefs de missions diplomatiques et consulaires accrédités en Chine, Iran, Italie et Corée du sud, pays touchés de plein fouet par l’épidémie et ce, pour s’enquérir de l’état de santé de la communauté tunisienne à l’étranger.