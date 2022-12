Le ministre des AE reçoit le chef de la mission d’appui de l’ONU en Libye

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a reçu, Abdulaye Bathili, Représentant spécial du Secrétaire général pour la Libye et Chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye, qui effectue une visite de travail en Tunisie pour participer mercredi, à la réunion du groupe de travail sur la sécurité en Libye.

Les développements de la situation sécuritaire en Libye depuis le mois de septembre dernier ont été au centre de cette rencontre, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

L’émissaire onusien a, dans ce sens, souligné la nécessité de trouver une solution politique urgente à la crise en Libye, basée sur l’entente entre tous les protagonistes libyens.

L’objectif, selon lui, est d’établir la stabilité et la paix en Libye et de pousser vers l’organisation, dans les meilleurs délais, des élections tant attendues.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères a réitéré l’appui de la Tunisie au choix du peuple libyen frère, faisant part de sa disposition à épauler les efforts onusiens en vue d’aboutir à une solution garantissant la réconciliation nationale en Libye.

Organisée par la Mission d’appui des Nations unies en Libye, la réunion du groupe de travail sur la sécurité se tient mercredi, à Tunis.

