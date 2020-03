Le ministre des Affaires étrangères s’entretient avec son homologue qatari

Le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray s’est entretenu, dimanche, par téléphone avec son homologue qatari, Mohamed Ben Abderrahmane Al-Thani.

Noureddine Erray a souligné, à cette occasion, “la solidité des relations de fraternité et de coopération tuniso-qataries, saluant le soutien apporté par ce pays frère à la Tunisie dans le cadre de ses efforts visant à relever les défis économiques et de développement”.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l’entretien a été également l’occasion de passer en revue les efforts déployés par les deux pays pour circonscrire la pandémie du Coronavirus et en atténuer les conséquences.

Les deux parties ont, en outre, évoqué les “moyens d’aider les frères palestiniens en cette conjoncture difficile en lien avec la propagation du Covid-19 et l’importance de tout mettre en œuvre pour soutenir le peuple palestinien et se tenir à ses côtés”, rapporte l’agence TAP.