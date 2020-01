Le Monde met entre guillemets l’indépendance du gouvernement

«Le nouveau gouvernement compte des figures peu connues du grand public ou d’anciens ministres de la « troïka », la coalition dominée par Ennahda qui avait gouverné la Tunisie entre fin 2011 et début 2014 », écrivait le quotidien français Le Monde, dans son édition électronique du 3 janvier 2020. Le journal français, qui rejoint le cortège de ceux qui mettent entre guillements l’indépendance de l’attelage gouvernemental, confirme ainsi la polémique sur la réalité du caractère indépendant, de nombre des ministres d’un Habib Jemli qui tient à l’affirmer, comme pour lui-même.

Et la même source d’ajouter que «trois ministères parmi les plus stratégiques ont été octroyés à des magistrats : Sofiane Seliti à l’intérieur, Imed Derouiche à la défense et Hedi Guediri à la justice. Ces personnalités sont sans couleur partisane évidente, mais elles ont toutes travaillé dans des ministères tenus par Ennahda à l’époque de la « troïka ». Tel est notamment le cas de Hedi Guediri, ancien chef de cabinet de l’ex-ministre de la justice Noureddine Bhriri, un poids lourd du parti islamo-conservateur ». Né dans la douleur, le prochain gouvernement tunisien risquerait ainsi de ne pas passer le cap de l’ARP où différents partis importants en blocs de députés ont déjà dit leur opposition à le voter, et qui pourrait peut-être nécessiter une césarienne pour sortir au monde !