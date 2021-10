Le Parlement européen dénonce « le trop de pouvoirs de Kais Saied»

Le Parlement européen a adopté, ce jeudi après midi, une résolution sur la Tunisie où il exprime sa « profonde préoccupation au sujet de la trop grande concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République », et appelle au respect de l’État de droit.

Les députés soulignent dans cette résolution votée par 534 voix pour, 45 voix contre et 1 voix contre, que la Constitution et le cadre législatif doivent être préservés et que le pays a besoin d’un Parlement légitime et performant (la stabilité institutionnelle doit être restaurée dès que possible et les droits et libertés fondamentaux respectés).

Appelant à un retour à une démocratie à part entière et à la reprise de l’activité parlementaire dès que possible, les députés insistent pour que les autorités annoncent une feuille de route claire pour le retour à un fonctionnement normal de l’État.

Engager un dialogue national inclusif

La résolution demande également aux autorités d’éviter l’incertitude juridique créée par les interdictions de voyager, la surveillance de l’État et les assignations à résidence. Les procès intentés contre des civils par des tribunaux militaires sont très problématiques, soulignent les députés, qui demandent le rétablissement d’un système judiciaire indépendant qui conduirait à la réforme des tribunaux militaires en Tunisie et mettrait fin aux procès militaires de civils.

Ils exhortent les autorités à reprendre effectivement un dialogue national inclusif qui doit également inclure la société civile. La société civile en Tunisie est bien développée et a joué un rôle fondamental dans l’élaboration et le renforcement de la transition démocratique en Tunisie depuis 2011, rappellent les députés.

Les députés s’inquiètent également de l’ingérence étrangère qui mine la démocratie tunisienne.

Garantir l’égalité des droits entre les femmes et les hommes

Le Parlement européen note que Najla Bouden a été nommée Premier ministre le 29 septembre et qu’au total, dix femmes ont été nommées ministres. Néanmoins, les députés invitent le Président à soutenir activement toutes les mesures visant à garantir l’égalité des droits entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris dans les lois qui doivent être réformées, car elles vont à l’encontre des droits de succession des femmes, des droits de garde des enfants, des droits accordés en tant que chef de famille et des droits du travail. .

Soulignant l’urgence de surmonter la crise socio-économique à laquelle le pays est confronté par des réformes et des politiques structurelles, les députés invitent l’UE à poursuivre les programmes qui soutiennent directement les citoyens tunisiens et à renforcer l’aide si nécessaire. Cela devrait inclure un soutien aux soins de santé par le biais du système COVAX, pour aider le pays à gérer l’impact sévère de la pandémie de COVID-19, ajoutent-ils.