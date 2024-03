Le passeport biométrique entre 120 et 180 dinars

La présidente de la Commission des droits et libertés, Hela Jaballah, a déclaré ce mercredi 6 mars 2024, sur les ondes de Jawhara Fm, que « le coût de le délivrance du passeport biométrique variera entre 120 et 180 dinars », soulignant que « cette augmentation est due au nombre élevé de pages que contient le passeport en plus de la possibilité d’inclure la signature électronique, ajoutant que ces procédures seront facultatives ».

« Le coût de la carte d’identité biométrique variera entre 25 et 40 dinars », a-t-elle précisé, notant que « les propositions d’amendement émises par la commission des droits et libertés concernant le projet de loi sur les cartes d’identité et les passeports biométriques seront examinées aujourd’hui ».

« Ces propositions se sont concentrées sur l’amélioration de certains articles, ainsi que sur la modification des procédures de la base de données biométriques », a-t-elle déclaré.

S’agissant des dates de lancement de la délivrance de la carte d’identité biométrique, la présidente de la commission des droits et libertés a indiqué que « le projet entrera en vigueur à l’issue de l’examen du projet, de son approbation et de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne ».

