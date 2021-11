Le passeport vaccinal disponible entre 7 et 28 jours après la fin du schéma de vaccination

Le directeur du centre informatique au ministère de la Santé (CIMS) Lotfi Allani, a indiqué vendredi que le passeport vaccinal anti-covid19 n’est disponible qu’après une période allant de 7 à 28 jours de la date de fin de la vaccination, selon le type du vaccin utilisé. Allani a précisé dans une déclaration à la TAP que cette période déterminée par le comité de lutte contre le coronavirus est estimée à 7 jours pour le vaccin Pfizer et 28 jours pour le vaccin Johnson and Johnson.

C’est une période nécessaire pour une efficacité du vaccin, a-t-il noté. Le passeport vaccinal est exploité sur le territoire tunisien seulement, a-t-il encore dit. L’attestation de vaccination est utilisée par les voyageurs à l’étranger et elle compte les doses administrées, la date et le lieu de vaccination ainsi que le type du vaccin en plus des données personnelles, selon la même source.