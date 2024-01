Le permis moto désormais obligatoire

Le permis de conduire moto est en vigueur depuis le lundi 1er janvier 2024 pour tous les conducteurs de motos de petite et moyenne cylindrées, et il s’obtient après une formation théorique gratuite dispensée par les auto-écoles en partenariat avec l’Observatoire national de la sécurité routière du ministère de l’Intérieur.

Les motocyclistes s’exposent à des contraventions et à des peines de prison en cas de conduite sans permis, comme le stipule l’article 87 de la loi de 1999 sur le Code de la route, où la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à 6 mois et les contraventions allant de 200 à 500 dinars.

Sur Mosaïque Fm, le porte-parole de l’Observatoire national de la sécurité routière, Mourad Jouini, a déclaré que l’application de la loi sera progressive, soulignant l’importance de garder à l’esprit des motards que le but de cette loi est de protéger leur vie et qu’il est donc nécessaire d’adhérer à des procédures spéciales à cet effet.

D’autre part, Jouini a appelé tous les intervenants, y compris les fournisseurs et distributeurs de motocyclettes, à se garder de falsifier les certificats de capacité des cylindres des motocyclettes fournies.

