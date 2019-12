Le Port de pêche de Sousse , l’appel d’offres concernant l’installation d’une grue pourrait être relancé

Le secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydrauliques et de la pêche, Abdallah Rabhi, a ordonné, lundi, à Sousse, la relance de l’appel d’offres relatif à la fourniture et mise en marche à pied d’œuvre au port de pêche de Sousse, d’une grue fixe sur colonne de levage de navires de 30 T, “au cas où le conflit juridique avec l’entrepreneur actuel n’est pas résolu”.

Rabhi a fait part, lors d’une réunion au siège du gouvernorat de Sousse, de l’engagement du ministère de l’Agriculture d’annoncer l’appel d’offres concernant l’étude relative à l’entretien du quai du port de pêche de Sousse, avant la fin de cette année. Il a aussi fait état de la disposition de l’Agence des ports et des installations de pêche, à assurer le nettoyage du port de pêche de Hergla.

Les responsables et professionnels du secteur de la pêche dans la région de Sousse ont évoqué, lors de leur entretien avec le secrétaire d’Etat, la détérioration de l’infrastructure et l’absence des équipements de base au port de pêche de Sousse, ainsi que l’invasion des bassins de pêche, à Hergla, par les algues marines.

Ils ont appelé à réaménager le port et à lancer des travaux de maintenance des quais et de curage des bassins réservés aux bateaux de pêche et l’équipement du port par une grue pour navires.