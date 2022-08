Le pouvoir d’achat des ménages au plus bas et la pression fiscale au plus haut

Le pouvoir d’achat des ménages s’est nettement affaibli durant la période 2011-2022 alors que les prix à la consommation ont sensiblement augmenté durant cette période (5,3% contre 3,4% respectivement), d’après l’ITCEQ.

L’Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives a publié vendredi, le tableau de bord de l’économie tunisienne qui présente l’évolution tendancielle des principaux indicateurs ayant trait à la compétitivité de l’économie tunisienne, depuis les années 2000

Il en ressort que la pression fiscale moyenne sur la période 2011-2020 a dépassé les 22% et s’est élevée à 25% en 2022. Son niveau s’avère parmi les plus élevés en Afrique et par rapport à plusieurs pays concurrents. Un tel phénomène serait, l’un des facteurs, à l’origine de l’accentuation de l’évasion fiscale en Tunisie.

Par ailleurs, la consommation privée par habitant est estimée à une moyenne de 6142,5 dinars paran durant la décennie 2011-2022. Elle s’est accrue, en terme nominal, au même rythme que la décennie précédente, soit au taux annuel moyen de 7,2%.