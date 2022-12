Xi Jinping assure Saied du soutien de Pékin au développement et à la stabilité de la Tunisie

La Chine se tient fermement aux côtés de la Tunisie dans sa voie de développement adaptée à ses conditions nationales, et s’oppose à toute ingérence extérieure dans les affaires intérieures de la Tunisie, a déclaré vendredi le président chinois Xi Jinping.

La Chine estime que la Tunisie a la sagesse et la capacité de sauvegarder la stabilité et le développement nationaux, a ajouté Xi lors de sa rencontre avec son homologue tunisien, Kais Saied, dans la capitale saoudienne Riyad.

Au cours de la réunion, le président chinois a déclaré que la coopération pratique entre les deux pays au cours des dernières années a été en hausse malgré les défis.

La partie chinoise, surmontant l’impact négatif de la pandémie COVID-19, a réalisé un certain nombre de projets de santé, de sport et de formation des ressources humaines en Tunisie, donnant un élan au développement économique et social du pays, a-t-il ajouté.

La Chine, a assuré Xi, est prête à faire progresser régulièrement la coopération avec la Tunisie dans des domaines tels que les soins de santé, les infrastructures et les hautes et nouvelles technologies, à élargir les échanges entre les ressources humaines ainsi que les échanges locaux et non gouvernementaux, à encourager les entreprises chinoises compétentes à investir et à faire des affaires en Tunisie, et à accueillir davantage de produits et de spécialités commercialisables de Tunisie en Chine.

La Chine apprécie que la Tunisie accorde une grande importance à la coopération entre la Chine et les Etats arabes et soutient activement la coopération collective entre la Chine et l’Afrique. Elle est disposée à collaborer avec la Tunisie pour consolider et approfondir les relations bilatérales de coopération amicale afin de promouvoir un plus grand développement de la coopération sino-arabe et sino-africaine, a-t-il souligné.

Pour sa part, Saied a adressé ses sincères félicitations pour le succès du 20ème Congrès national du Parti communiste chinois.

Notant qu’il est en accord avec les points de vue importants de Xi, Saied a déclaré que dans la situation internationale actuelle, aucun pays ne peut se développer seul.

Les pays du monde entier doivent se respecter mutuellement, emprunter une nouvelle voie de coopération et de bénéfice mutuel, et résoudre les problèmes communs auxquels le monde est confronté aujourd’hui par une coopération étroite, a-t-il ajouté.

La Chine a toujours été du côté de l’équité et de la justice internationales, a déclaré le président tunisien, notant que l’Initiative mondiale pour le développement proposée par Xi incarne des préoccupations humanistes et des visions avancées, et revêt une grande importance pour le renforcement des capacités des pays en développement et la réalisation du développement et du progrès communs de tous les pays.

La Tunisie et la Chine entretiennent des relations amicales et disposent d’un énorme potentiel de coopération, a déclaré Saied, ajoutant que son pays se souviendra toujours de l’aide précieuse apportée depuis longtemps par la Chine à son développement économique et social ainsi qu’à sa lutte contre la pandémie.

De plus en plus de jeunes Tunisiens apprennent le chinois, qui croient que la Chine jouera un rôle de plus en plus important dans le monde, a dit Saied.

La partie tunisienne est fermement engagée à élargir et à approfondir la coopération dans divers domaines et est prête à travailler avec la Chine pour élever les relations bilatérales à un niveau nouveau et plus élevé, a dit Saied.

Rendant compte de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, a indiqué, pour sa part, que la partie chinoise a fait part de sa disposition entière à soutenir la mise en œuvre des projets de développement en Tunisie, dont notamment la cité médicale de Kairouan et l’hôpital de traitement des maladies cancéreuses à Gabès.

Des réunions entre les parties tunisiennes et chinoises auront lieu prochainement pour examiner les moyens de mettre en œuvre ces projets, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Othman Jerandi a souligné que l’entretien Saïed-Jinping a porté sur les grands axes de la coopération sino-arabe ainsi que sur les initiatives entreprises par la Chine dans ce cadre.

L’entrevue a également été l’occasion d’échanger les vues sur les questions internationales de l’heure dont en particulier la sécurité alimentaire, la lutte contre l’extrémisme, la transition énergétique et les politiques des institutions financières internationales, a-t-il fait savoir.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat a invité, au terme de cette séance de travail, son homologue chinois à effectuer une visite à Tunis, et il a également reçu une invitation officielle de son homologue chinois pour se rendre à Pékin.