Le président de la République a perdu sa légitimité, selon Safi Saïd

Le député et journaliste Safi Saïd a affirmé que le président de la République,, Kais Saied, a perdu sa légitimité depuis le 25 juillet.

Ila expliqué, lundi sur Shems fm, que le chef de l’Etat s’est emparé de la Constitution et s’est mis à légiférer par ordonnances et décrets, et partant a démantelé sa légitimité et celle des autres.

« La plus grosse arnaque dont a été victime la Tunisie est la confiscation par Kais Saied de tous les pouvoirs », a-t-il dit ajoutant que ses discours relèvent beaucoup plus du galimatias que de la politique, selon ses dires.