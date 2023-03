Le président de la République effectue une visite inopinée à Kairouan

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, lundi, une visite inopinée au gouvernorat de Kairouan, où il s’est rendu directement au siège du gouvernorat pour présider une réunion, en présence notamment du gouverneur, des députés de la région et d’un certain nombre de cadres régionaux.



Des forces de l’ordre ont été déployées autour du siège du gouvernorat où un grand nombre d’habitants, notamment des activistes de la société civile, se sont rassemblés, selon la correspondante de la TAP.



Cette visite du chef de l’Etat à Kairouan intervient en concomitance avec la célébration du 67e anniversaire de la Fête de l’Indépendance.



Plus tôt dans la journée, une cérémonie a été organisée au siège du gouvernorat de Kairouan, pendant de laquelle, un hommage a été rendu à des militants du mouvement national.

