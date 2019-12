Le président de la République Kais Saied préside la cérémonie du 63ème anniversaire de la Douane au palais de Carthage

Le président de la République Kais Saied a présidé, vendredi, au palais de Carthage, la cérémonie du 63ème anniversaire de la Douane.

Il a, à cette occasion, rappelé que la création de la Douane a coïncidé avec l’indépendance de la Tunisie en 1956, saluant “les efforts déployés par les douaniers dans la protection de l’économie nationale et la lutte contre la contrebande “.

Le Chef de l’Etat a, par ailleurs, souligné que ” la Tunisie a aujourd’hui besoin de nouvelles législations visant à protéger les agents de la Douane, leurs familles et l’économie nationale et qui soient la traduction de la volonté du peuple “.

Au cours de cette cérémonie, le président a également remis les galons de promotion et les médailles d’honneur à un nombre d’officiers et d’agents de la Douane.