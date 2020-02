Le président de la République se rend au siège du ministère de l’intérieur

Le président de la République, Kais Saïd, a rendu visite, mercredi, au siège du ministère de l’Intérieur, indique un communiqué publié par la présidence.

Le chef de l’Etat a tenu à exprimer, au nom du peuple tunisien, sa reconnaissance pour les cadres et les agents de l’institution sécuritaire pour leur effort contre le terrorisme.

Rappelons que le président de la République a effectué, mercredi matin, une visite au siège du ministère de la défense avant de se rendre dans les locaux de l’unité spéciale de la Garde nationale, à Bir Bouregba.

Ces visites visent à rendre hommage aux institutions sécuritaire et militaire en saluant la réussite de l’opération anticipative menée, mardi soir, par les agents des unités sécuritaires, en coordination avec les unités de l’Armée nationale, sur les hauteurs de Kasserine.

Deux terroristes ont été tués lors de cette opération sécuritaire qui a, également, permis la saisie de deux fusils de type Kalachnikov, ainsi que des grenades et des munitions.