Le prix de la « baguette » n’a pas augmenté, reconfirme la chambre syndicale des boulangers

Le président de la Chambre syndicale nationales des boulangers, Mohamed Bouanane, a affirmé, vendredi, que ce sont des intrus au secteur qui ont augmenté, de leur propre chef, les prix de la « baguette » à 250 millimes au lieu des 190 millimes , le prix légal homologué.

S’exprimant sur Shems fm, il a indiqué que certaines boulangeries classées ,autorisées à fabriquer du pain spécial et de luxe ainsi que de la pâtisserie, ont entrepris de commercialiser du pain ayant les mêmes caractéristiques et les mêmes formes que la « baguette » subventionnée au prix de 250 millimes en violation des procédures de fabrication du pain et de la réglementation en vigueur.

