Le prix Nobel d’économie attribué à trois spécialistes de l’économie expérimentale

L’Académie royale des sciences de Suède a décerné le prix d’économie à trois spécialistes de l’économie expérimentale, le Canadien David Card, l’Américano-Israélien Joshua Angrist et l’Américano-Néerlandais Guido Imbens, lundi 11 octobre.

Le trio « nous a apporté de nouvelles idées sur le marché du travail et montré quelles conclusions peuvent être tirées d’expériences naturelles en termes de causes et de conséquences », a salué le jury Nobel.

Pour une première moitié, le prix récompense David Card, né en 1956, « pour ses contributions empiriques à l’économie du travail ». A l’aide d’expériences naturelles, il a analysé les effets du salaire minimum, de l’immigration et de l’éducation sur le marché du travail. Les résultats de ses recherches ont notamment montré que l’augmentation du salaire minimum n’entraîne pas nécessairement une diminution des emplois.

Joshua Angrist, 61 ans, et Guido Imbens, 58 ans, ont, eux, conjointement été récompensés « pour leurs contributions méthodologiques à l’analyse des relations de cause à effet ».