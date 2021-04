Le projet INTECMED lance un écosystème local d’innovation en Tunisie

Les deux partenaires tunisiens du projet INTECMED financé par l’Union européenne, la Chambre de commerce et d’industrie du Cap Bon et l’Agence nationale de promotion de la recherche scientifique, ont signé un protocole d’accord pour la création de l’Alliance régionale pour le transfert de l’innovation (RAIT) dans la région du Cap Bon.

La RAIT tunisienne sera une interface entre de nombreux acteurs publics et privés. Composée des 4 acteurs régionaux associant recherche, institutions, industrie et citoyens, cette alliance développera un écosystème régional local qui renforcera la capacité de la région à innover et à transformer les résultats de la recherche en opportunités commerciales durables dans deux secteurs clés spécifiques de la région, à savoir les industries agroalimentaires et l’artisanat.

La RAIT tunisienne sera chargée d’exploiter les outils et procédures INTECMED et mettra en œuvre toutes les activités visant à identifier les résultats de la recherche, à les transformer en innovation mature et à les promouvoir par le biais d’événements de mise en réseau régionaux.

L’objectif principal du projet INTECMED financé par l’UE est de développer un écosystème d’innovation intégré au niveau local pour soutenir le transfert de technologie et la commercialisation des résultats de la recherche, afin d’améliorer les liens entre les différents acteurs de l’innovation, notamment le système scientifique et l’enseignement supérieur, le gouvernement (surtout au niveau local), le secteur privé (principalement les PME), et aussi les citoyens.