Le rationnement de l’eau potable est-il déjà instauré?

La Tunisie, ainsi que différents pays du monde ont célébré la Journée mondiale de l’eau 2023, à un moment où un certain nombre de gouvernorats de la République connaissent de fréquentes coupures de l’eau potable sans préavis, à l’instar de ceux de l’Ariana et de Nabeul. Car on ne le dit jamais assez, la situation hydrique est critique en Tunisie. Et au vu de la succession de cinq années sèches, cela a dû mettre à rude épreuve les systèmes hydrauliques. En effet, la Tunisie vit au rythme de l’intensification des coupures d’eau depuis 2016. Si celles-ci débutaient souvent à l’approche de l’été et se limitaient à certaines régions, elles ont fini par se généraliser sur toute l’année et sur la totalité du territoire.

Selon ce qu’un certain nombre d’habitants d’Ariana ont confirmé, dans une déclaration à African Manager, la région a connu quelques jours de coupures d’eau potable et ce, à partir de 21h jusqu’au lendemain matin.

Dans ce contexte, le nouveau député Yassine Mami, a déclaré, dans un post publié sur sa page Facebook, que dans le cadre du suivi des coupures de l’eau potable dans plusieurs zones de Hammamet, ce dernier a contacté des responsables de la Société nationale pour l’exploitation et la distribution de l’eau (SONEDE), pour s’enquérir de la raison de l’interruption fréquente de l’eau.

Selon ses dires, un responsable de la société lui a affirmé que cette dite interruption « n’est pas due à des travaux ou à des problèmes de distribution, mais plutôt au lancement, par la SONEDE, de la politique d’un nouveau code des eaux, car le pays est classé dans la liste des pays les plus menacés par la sécheresse ».

Le député a souligné qu’il a demandé aux responsables de la SONEDE de déférer à la nécessité d’informer à l’avance avant de couper l’eau pour permettre aux usagers de prendre les précautions nécessaires et respecter les éléments minimaux par respect pour les citoyens.

Plus tôt, le directeur général du Bureau de la planification et des bilans hydriques, Hamadi Habib, avait confirmé, lors d’une conférence de presse organisée par l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, mercredi 15 mars 2023, sur l’impact du changement climatique sur les ressources en eau, que l’eau potable sera répartie dans certaines régions en été, en coupant l’eau la nuit dans le cadre de la stratégie du ministère de l’Agriculture visant à préserver et rationaliser la consommation d’eau.

Hamadi Habib a, en outre, souligné que la situation de l’eau en Tunisie est actuellement très difficile, eu égard en particulier aux faibles rendements es barrages et à la baisse de leurs réserves d’environ 390 millions de mètres cubes par rapport à l’année dernière.

120 litres par habitant et par jour !

Les indicateurs et les données scientifiques révèlent que la Tunisie est déjà entrée dans la phase de pénurie d’eau due à la baisse des précipitations, au changement climatique et aux températures élevées, comme ce fut le cas en décembre dernier, lorsque les rendements quotidiens des barrages ont diminué en raison de la rétention de pluie, ce qui a entraîné une baisse des stocks de barrages à un degré critique de près de 700 millions de mètres cubes contre un milliard de mètres cubes.

La Tunisie est confrontée à des problèmes dans le barrage de Sidi Salem et les eaux de l’extrême nord en raison de la baisse des précipitations, alors que les quantités de consommation quotidienne d’eau par habitant sont estimées à environ 120 litres.

La situation actuelle en Tunisie nécessite une action urgente pour sauver le pays en travaillant à l’approvisionnement en eau potable dans le secteur de l’eau et en achevant les projets de dessalement de l’eau de mer bloqués. Car avec un déficit pluviométrique sans précédent, le pays souffre cruellement du manque d’eau. Et c’est le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche qui tient à le faire savoir.