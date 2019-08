Le retour à la normale en Libye est dans l’intérêt de la Tunisie

” L’intérêt de la Tunisie est dans un retour à la normale en Lybie, compte tenu des liens qui unissent les deux pays ” a déclaré le président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur lors de sa rencontre, mercredi, avec le représentant spécial et Chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Ghassan Salamé.

Le président de la République a salué les efforts entrepris par Salamé et ses initiatives pour trouver une solution politique à la crise libyenne, informe la présidence de la République dans son communiqué.

Ennaceur a réitéré l’appui de la Tunisie au chef de la MANUL, ainsi que son soutien à son plan d’action en Libye, de manière à éviter l’effusion du sang en Libye et permettre le retour à la table des négociations et la reprise du processus politique. Il s’agit de permettre à la Libye de reprendre sa place naturelle et à la région de retrouver sa stabilité.

De son coté Ghassan Salamé a fait part des remerciements du secrétaire général des Nations Unies, au président de la République par intérim et aux autorités tunisiennes, pour la coopération quotidienne établie avec la délégation onusienne en Libye.

Ghassan Salamé a salué l’appui constant apporté par la Tunisie à la MANUL pour lui faciliter sa mission, tout en exprimant son souhait de voir cet appui se poursuivre à l’avenir pour le bien de la Libye, de la Tunisie et de la région.

Ghassan Salama a fait part à Mohamed Ennaceur des résultats de ses prises de contact et de ses activités récentes en Libye et à l’étranger pour trouver un consensus international sur les propositions qu’il a présentées pour trouver une issue à la crise libyenne et à la stabilité dans la région.

Salama a mis l’accent dans ce sens sur la position encourageante qu’il a perçue de la part des dirigeants du G7, réunis à Biarritz (France), du 24 au 26 août au sujet de la question libyenne.