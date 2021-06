Le retour des spectateurs dans les stades est une décision du gouvernement

Le ministre de la santé Faouzi Mahedi a indiqué samedi que la décision du retour des spectateurs dans les stades est une décision du gouvernement et le ministère de la santé est contre l’organisation de ces manifestations malgré les mesures préventives prises. Mahdi a qualifié, dans une déclaration aux médias lors de sa visite au centre régional de vaccination anti-covid-19 dans le gouvernorat de Kébili, la situation épidémique dans la région de stable. Il a appelé à ce propos à prendre en considération les mesures préventives afin de limiter la propagation du coronavirus. Le ministère consolidera les campagnes de vaccination affirmant que les mesures préventives ne sont pas appliquées convenablement dans plusieurs régions empêchant ainsi les tentatives de briser la chaine de contamination, anoté le ministre. La période à venir va enregistrer une accentuation des campagnes de vaccination mobile notamment dans les zones rurales pour les inscrire et les vacciner, a encore dit Faouzi Mahdi. Le taux d’inscription actuellement sur le système Evax est de 21pc à l’échelle nationale et 13pc dans les région de Kébili signalant que 55pc des personnes inscrites du gouvernorat de Kébili ont déjà reçu leur vaccin.

