Le RFR enfin sur les rails

L’entrée en exploitation du RFR est pour aujourd’hui. Les premiers trajets de la ligne E du réseau reliant la gare de Tunis à celle de Bougatfa ont, en effet, débuté ce 21 mars 2023, en temps normal après l’inauguration de la ligne hier soir, a annoncé le président directeur général de la Société du Réseau Ferroviaire Rapide de Tunis, Lotfi Chouba.

Après moult retards et reports, et au-delà des changements interminables à la tête de la société avec la succession de 7 PDG, la date butoir de ce projet grandiose appelé à offrir un système de transport collectif performant a enfin été dévoilée, dans l’ultime espoir de faciliter le transport pour bon nombre de citoyens.

Il est vrai que la pandémie du Covid-19 ainsi que la situation générale du pays, marquée par l’instabilité et une grande crise économique, ont été des facteurs supplémentaires et causé des retards au niveau de la concrétisation de ce projet depuis la création en juillet 2007 de la société du Réseau ferroviaire rapide de Tunis.

Dans une déclaration à Africanmanager, Chouba a expliqué que la société est chargée de compléter les lignes du réseau dans toutes ses composantes et que la tâche d’exploitation a été confiée à la Société nationale des chemins de fer, ajoutant que celle-ci a développé un programme ambitieux qui commence ce 21 mars de la place Barcelone à Bougatfa -aller et retour-, et se poursuit jusqu’au premier jour du mois de Ramadan, à condition qu’un nouveau programme de voyage soit déterminé pendant le mois sacré.

Des trajets gratuits jusqu’au 27 mars

Le responsable a, en outre, déclaré que les trajets commencent aujourd’hui, et ce, gratuitement et dureront jusqu’au 27 mars, soulignant que la ligne assurera 88 voyages par jour, aller-retour, et qu’à un stade ultérieur, un tarif unifié de 700 millimètres sera adopté.

Il a ajouté que la compagnie a acheté 28 trains, soulignant que chaque train comprend 4 véhicules et que la fréquence des trajets peut être en train régulier ou en train double, et qu’un seul voyage peut tenir lieu de 50 bus, ce projet contribuera, selon ses dires, à résoudre le problème des transports publics.

Le PDG a, par ailleurs, souligné que la capacité du train double est de 4800 passagers alors que celle du train régulier est estimée à 2400 passagers.

Il a assuré que le projet inclura environ 600 50 citoyens dans la banlieue ouest de la capitale, et que le réseau compensera environ 600 bus et environ <> voitures ou moyens de transport individuels, considérant que le projet éliminera les formes de transport public dans la capitale, et il est probable que les itinéraires de certains transports publics du côté ouest seront redirigés vers d’autres destinations en fonction de l’entrée en vigueur du projet.

Un parcours d’obstacles

En ce qui concerne la perturbation de l’achèvement du projet depuis près de dix ans, il a expliqué que le projet est complexe et que les travaux ont été réalisés dans les quartiers, soulignant les problèmes qu’il a décrits comme importants avec la municipalité de Bardo, le taux d’achèvement des travaux n’ayant pas dépassé 50% avant 2019.

Pour rappel, la Société nationale des chemins de fer tunisiens a annoncé que l’exploitation effective de la nouvelle ligne ferroviaire E reliant Tunis/Bougatfa-Sidi Hassine débutera sur le réseau ferroviaire à grande vitesse, selon l’heure suivante :

– Le premier voyage de la gare de Tunis à la gare de Bougatfa-Sidi Hassine part à 05 heures et le dernier trajet part à 19h30.

– Le premier trajet de la gare de Bougatfa-Sidi Hassine vers la gare de Tunis part à 05h20 et le dernier trajet part à 19h50.