Le Soudan accuse la Tunisie et la Turquie d’abriter des fournisseurs de contenus incendiaires le visant

Le premier sous-secrétaire d’Etat au ministère soudanais de la Culture et de l’Information, Rashid Saeed, a désigné la Tunisie et la Turquie comme les sièges de réseaux appartenant à l’ancien régime et à certains groupes terroristes, qui, selon lui, ciblent le Soudan avec des contenus médiatiques incendiaires.

Cité par le site Attaghyir, le responsable a déclaré que le gouvernement a décidé de s’adresser aux deux pays concernant le contenu des médias sociaux diffusés à partir de leurs territoires qui « travaillent à répandre la haine et à démanteler le tissu social au Soudan ».

Les déclarations du sous-secrétaire du ministère de la culture et de l’information sont intervenues à l’issue du programme de qualification des médias d’État pour mener contre les discours de haine et soutenir la paix, destiné aux journalistes de Kassala, Gedaref et Khartoum.