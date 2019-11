Le Synagri exige une ligne de financement pour les propriétaires d’huileries

Le Syndicat des Agriculteurs de Tunisie (Synagri) a appelé, mardi, à la nécessité d’accorder une ligne de financement aux propriétaires des huileries pour leur permettre de répondre à leurs engagements en raison de l’excédent de la production de l’année dernière.

Dans un communiqué publié mardi, le Synagri a mis l’accent sur la création d’une plateforme visant à promouvoir l’investissement en matière de valorisation et de conditionnement de l’huile d’olive, ajoutant que ce secteur est de nature à créer de la richesse et de l’emploi.

Par ailleurs, le syndicat a critiqué les solutions visant à résoudre la crise que connait le secteur agricole, les qualifiant de ” superficielles “. Ces solutions constituent non seulement une menace pour l’agriculture mais aussi pour la sécurité alimentaire nationale, précise encore la même source.

Et d’ajouter que les décisions prises récemment autour de la saison oléicole actuelle ne sont pas ” suffisantes ” pour surmonter les répercussions relatives à l’augmentation du coût de la production et à la baisse du prix des olives.

Il a, à ce titre, appelé l’Office National de l’Huile à intervenir en urgence pour absorber l’excédent de production.Le syndicat a également mis l’accent sur la nécessité de sauver la saison actuelle 2019/2020 qui risque d’échouer en raison de la dégradation des prix d’olives et le blocage des circuits de commercialisation devant les agriculteurs.