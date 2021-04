le taux de guérison dans les établissements scolaires dépasse les 94% selon le ministère de l’éducation

Un décès supplémentaire et 162 nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés le 14 avril 2021 dans les établissements éducatifs.

- Publicité-

Selon le dernier bilan du ministère de l’éducation publié jeudi soir, depuis la rentrée scolaire, le 15 septembre dernier, jusqu’au 14 avril 2021, 9105 cas confirmés d’infection au coronavirus ont été recensés en milieu scolaire dont 43 décès et 9633 rétablissements, soit un taux de guérison de l’ordre de 94%.

Il s’agit, en effet, de 4062 élèves dont 3858 ont guéri, 4422 enseignants dont 4196 se sont rétablis et 1149 personnels éducatifs dont 1051 ont guéri.

A noter que la fédération générale de l’enseignement secondaire avait appelé jeudi le ministère de l’éducation à suspendre immédiatement les cours dans tous les établissements éducatifs pendant 10 jours pour briser les chaines de contamination et protéger la vie des enseignants, des élèves et de l’ensemble du corps éducatif notamment en l’absence de moyens de protection et l’inapplication rigoureuse du protocole sanitaire.