Le Tunindex clôture jeudi sur une note quasi stable (+0,08%)

Le marché Boursier poursuit sa valse-hésitation. L’indice de référence a clôturé la séance du jeudi sur une note quasi-stable (+0,08%) à 8122,6 points, dans un volume bien garni de 6,8 MD, selon l’intermédiaire en Bourse, » Tunisie Valeurs « .

Après une longue période d’hibernation, le titre New Body Line s’est apprécié de 3,8% à 4,870D, en générant de faibles flux de 4 mille dinars.

Le titre SMART Tunisie poursuit sur sa lancée positive. L’action du leader de la distribution du l’IT en Tunisie a progressé de 2,3% à 23,470D faisant savoir que la valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 410 mille dinars.

Dans le rouge, le titre Euro-Cycles a régressé de 6% clôturant en dessous du seuil psychologique de 20 D.

BH Leasing a, également, figuré parmi les plus grands perdants de la séance. La compagnie de leasing adossée au Groupe BH a abandonné 5,2% à 2,350D, dans un faible volume de 20 mille dinars. ?

Tunisie Leasing & Factoring a été de loin la valeur la plus échangée de la séance. L’action du loueur a marqué une pause à 8,710D, en mobilisant un flux relativement soutenu de 2,8MD.

