Le Tunindex clôture lundi dans le rouge

La Bourse de Tunis clôture la séance du lundi, 6 janvier 2020, en territoire négatif où le Tunindex s’est déprécié de 0,44% à 6966 points dans un volume d’affaire de 2,9 millions de dinars, selon les données de la Bourse de Tunis.

Le titre ATB a augmenté de 5,92% en s’échangeant à 4,290 D, suivi par le titre TLS qui a gagné 5,84% à 8,69 D. Le titre ELECTROSTAR grignote 5,51 % finissant la séance à 1,340 D.

Par ailleurs, le titre BH assurance s’est placé en lanterne rouge en perdant 4,48% à 30,850 D suivi par les titres SOPAT et TUNISAIR qui ont reculé respectivement de 3,68 % et 3,22% à 1,57 D et 0,6 D.