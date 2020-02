Le Tunindex perd 0,01% en début de séance

La Bourse de Tunis débute la séance de ce lundi 24 février 2020 dans le rouge. Le Tunindex perd 0.01% avec 7 167.19 points dans un volume total de 0.421 MD, selon Mena capital partners.

Dans le vert, le titre ENNAKL AUTOMOBILES grimpe de 2.92% à 11.95 D suivie par HANNIBAL LEASE et TUNIS RE qui gagnent respectivement, 2.86 % et 2.57 % à 4.67 TND et 7.96 D.

A la baisse, le titre ELECTROSTAR chute 3.49 % à 1.38 D tout comme les SOPAT et ARTES qui enregistrent un amoindrissement respectif de 2.56 % et 2.54 % à 1.52 D et 4.97 D.