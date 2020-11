Le Tunindex perd 0,2% au terme de la séance du lundi

Le marché boursier connaît un début de semaine difficile. La séance du lundi s’est terminée sur une baisse de 0,2%, à 6 541,98 points, et ce dans un volume très faible de 2 millions de dinars (MD), a indiqué l’intermédiaire en bourse, Tunisie valeurs dans son analyse quotidienne.

Titres en hausse

*Le titre Ciments de Bizerte s’est adjugé la plus forte hausse de la séance. Le cours de la valeur s’est apprécié de 2,8%, à 1,850D, dans de maigres flux de 3 mille dinars. Jusqu’au 30 septembre 2020 et malgré la suspension totale de la production suite au confinement général pendant 45 jours, la cimenterie publique a cumulé une progression de son chiffre d’affaires de 12% à 80MD. SAM a figuré parmi les meilleures performances de la séance. Sans drainer de flux, l’action a gagné 1,4%, à 2,980D. La pandémie COVID-19 et le confinement de deux mois ont fortement impacté le chiffre d’affaires consolidé du groupe spécialisé dans le mobilier de bureaux. Au terme des neuf premiers mois de 2020, les revenus consolidés ont cumulé une baisse de 29% à 11,9MD.

Titres en baisse

*Tawasol Group Holding a accusé la moins bonne performance de la séance (-4,2% à 0,230D), en générant de faibles flux de mille dinars. Rappelons que le holding opérant dans le secteur des réseaux d’infrastructure et de l’immobilier n’a pas encore publié ses comptes de l’exercice 2019. SAH Lilas a également, terminé en territoire négatif. Son cours s’est plié de 1,2%, à 11,640D. Valeur la plus active de la séance, SAH Lilas a mobilisé des capitaux de 0,5MD.

