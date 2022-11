Le Tunindex recule de 0,2%

Le marché a perdu du terrain au terme de la séance de vendredi. L’indice de référence a reculé de 0,2%, à 8228,5 points, dans un volume de 4 MD, selon Tunisie Valeurs.

Le titre MIP continue à chapeauter le palmarès de la séance. L’action du spécialiste de l’affichage urbain a bondi de 6,3%, à 0,170 D. La valeur a drainé un volume anémique de 2 mille dinars.

▪ Le titre Tunisair a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la compagnie porte-drapeau a affiché une embellie de 2,2%, à 0,470 D. Sur la séance, la valeur a mobilisé de faibles capitaux de 5 mille dinars.

▪ BH a été la valeur la plus sanctionnée de la séance. L’action de la banque publique a dévissé de 5,9%, à 15,030 D. Valeur la plus dynamique de la séance, BH a alimenté le marché avec des échanges de 1,4 MD. Malgré la contreperformance de cette séance, la banque étatique reste la meilleure performance boursière du secteur bancaire en 2022 (en envolée de 70% depuis le début de l’année en cours).

▪ Le titre ARTES a, également, été mal orienté sur la séance. Pénalisé par un courant vendeur, l’action du concessionnaire automobile de la marque au losange s’est délestée de 3,3%, à 5,500 D. Sur la séance, ARTES a amassé un flux de 119 mille dinars.

- Publicité-