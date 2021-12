Le vaccin russe Sputnik Light approuvé par la Tunisie efficace contre Onicrom

Le Fonds russe d’investissement direct (RDIF, fonds souverain russe) a annoncé, mercredi, l’approbation par le ministère tunisien de la Santé du vaccin russe à injection unique Sputnik Light contre le coronavirus en tant que vaccin de rappel universel.

Sputnik Light est basé sur l’adénovirus humain recombinant de sérotype numéro 26 (le premier composant de Sputnik V). Le schéma de vaccination en une seule fois de Sputnik Light est facile à administrer et permet d’augmenter l’efficacité et la durée des autres vaccins lorsqu’il est utilisé comme injection de rappel. Sputnik Light a déjà été autorisé dans plus de 30 pays, explique le Centre national russe d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleya qui assure que les études cliniques et les données du monde réel dans de nombreux pays ont démontré que Sputnik Light est un vaccin sûr et efficace, qu’il soit utilisé seul ou en rappel.

Une étude menée en Argentine sur des régimes hétérogènes combinant Sputnik Light et des vaccins produits par AstraZeneca, Sinopharm, Moderna et Cansino a démontré que Sputnik Light est un rappel universel efficace. Chaque combinaison de « cocktail de vaccins » avec Sputnik Light a fourni un titre d’anticorps plus élevé le 14e jour après l’administration de la deuxième dose, par rapport aux régimes originaux homogènes (même vaccin pour la première et la deuxième dose) de chacun des vaccins.

Une étude préliminaire du Centre Gamaleya a montré que Sputnik Light augmente significativement l’activité neutralisante du virus contre Omicron sur la base des sérums 2 à 3 mois après la revaccination, 100 % des individus revaccinés avec Sputnik Light en rappel ayant développé des anticorps neutralisants contre ce variant. Le rappel par Sputnik Light est recommandé pour renforcer l’efficacité des vaccins contre Omicron. Le rappel par Sputnik Light peut renforcer et prolonger l’efficacité de nombreux vaccins qui s’affaiblit rapidement face au défi combiné de Delta et Omicron.

Données sur l’efficacité de Sputnik Light :

Sputnik Light s’est avéré sûr et très efficace grâce à des données réelles sur la vaccination. En particulier, les données du ministère de la Santé de Buenos Aires (Argentine) ont démontré que l’efficacité de Sputnik Light en tant que vaccin autonome se situe entre 78,6 et 83,7 % chez les personnes âgées (plus de 40 000 personnes âgées de 60 à 79 ans), ce qui est supérieur à celle de nombreux vaccins à deux doses.

Les conclusions du Centre Gamaleya, basées sur des données recueillies à Moscou, ont démontré que le vaccin Sputnik Light administré seul a une efficacité de 70% contre l’infection par la variante Delta du coronavirus au cours des trois premiers mois suivant la vaccination. Le vaccin est efficace à 75 % chez les sujets de moins de 60 ans. Sputnik V et Sputnik Light sont basés sur une plateforme de vecteurs adénoviraux humains sûre et efficace et n’ont pas été associés à de rares événements indésirables graves après la vaccination, tels que la myocardite ou la péricardite.

En janvier 2021, le vaccin Sputnik V covid 19 a également été autorisé en Tunisie. À ce jour, il est autorisé dans 71 pays, pour une population totale de plus de 4 milliards de personnes.