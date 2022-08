Légère hausse des températures au cours de la journée de vendredi. Les maximales oscilleront entre 31 et 36 degrés sur les cotes et les hauteurs et entre 36 e 41 sur le reste des régions avec apparition de coup de sirocco localement.

Probable apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses . Vents faibles soufflant à 40 km/h près des cotes et le sud est . L’après-midi la mer sera peu agitée à agitée

