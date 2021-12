L’Egypte et l’Algérie se neutralisent, les Pharaons terminent en tête

La sélection égyptienne a fait match nul avec son homologue algérienne (1-1), en match disputé mardi soir au stade Al-Janoub à Doha, dans le cadre de la 3e et dernière journée (Gr.D) de la Coupe arabe de la Fifa, qui se déroule au Qatar (30 novembre – 18 décembre). L’Algérie a ouvert le score par Mohamed Amine Tougaï (19e), avant que les Egyptiens n’égalisent grâce au capitaine Amro El-Soulia, sur penalty (60e).

- Publicité-

Dans l’autre match de cette poule, disputé au stade de la Cité de l’éducation, le Liban s’est imposé face au Soudan (1-0), grâce à un but contre son camp du portier Ali Abo Eshrein (76e), et quitte le tournoi avec les honneurs.

A l’issue de ce résultat, les Pharaons terminent en tête de leur groupe à égalité de points avec les Verts (7 pts), mais avantagés par le classement du « fair-play », relatif au nombre de cartons, et rencontreront en quarts de finale, la Jordanie, 2e du groupe C, samedi (16h00), tandis que l’Algérie sera opposée au Maroc, 1er du groupe C (20h00).