L’entérotoxémie bovine n’est pas transmissible à l’homme

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a indiqué que la toxi-infection chez les bovins, les bétails et les chèvres, appelée « entérotoxémie bovine », n’est pas contagieuse, ni transmissible à l’homme.

Toutefois, il est nécessaire de prendre des mesures préventives, notamment la vaccination des ruminants contre l’entérotoxémie, a souligné le ministère dans un communiqué publié jeudi, précisant que cette maladie résulte d’un changement brutal de la ration qui engendre une modification de la flore intestinale chez l’animal.

Cette situation implique une perturbation du système digestif chez l’animal et la prolifération de certaines bactéries de manière inhabituelle dans l’intestin, et produisent des toxines, qui passent des intestins dans le sang et provoquent la mort subite et rapide des animaux.

Le ministère a incité les éleveurs des vaches à changer de manière progressive la ration, de respecter son équilibre, en termes de quantité et de sa teneur énergétique des fourrages, et de contacter immédiatement le vétérinaire en cas d’apparition des symptômes de maladie chez les animaux, dont l’affaiblissement

et la fièvre .

Le ministère a appelé à éviter l’utilisation des antibiotiques sans prescription médicale, et de soigner les animaux contre les parasites internes et externes et de respecter le calendrier des vaccinations contre les maladies transmissibles.

