L’entreprise de Mezni & El-Jaiez sous vérification sociale

A fin 2022 en consolidé, le groupe SAH de Jalila Mezni avait enregistré un chiffre d’affaire de plus de 880,6 MDT, en hausse de plus de 206,7 MDT en une seule année et résultat après impôt de plus de 42,2 MDT en consolidé. Le Groupe SAH est composé de la société mère, et de ses filiales SAH Algérie, SAH Algérie Distribution, SAH Libye, SAH Maroc, Azur Papier SA, SAH Côte d’Ivoire, Azur Détergents SA, SAH Sénégal, Azur Industrie Cosmétique, Azur d’Articles Plastiques et Transfleche.

Dans le bilan individuel, les commissaires aux comptes (CC) indiquent que « la société fait l’objet actuellement d’une vérification de sa situation sociale portant sur la conformité des déclarations salariales avec les registres et les documents comptables de ladite société et ce pour la période allant du 1 avril 2019 au 31 mars 2022 (…) L’impact définitif ne peut être estimé de façon précise à la date du présent rapport (…) et qu’au 31décembre 2022, aucune provision n’a été constatée en couverture de ce risque ».

Toujours dans le domaine social, les CC rapportent « le conseil d’administration a approuvé l’augmentation annuelle de 5% du salaire fixe du Directeur Général et le fixe à un montant brut annuel de 569 mille DT, une rémunération variable brute d’un montant équivalent à 4% du résultat net consolidé du Groupe SAH, notamment. En individuel, toujours, les charges de personnels pour l’exercice 2022, étaient 43.454.128 DT, contre 38.211.640 DT en 2021