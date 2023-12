Les 5 meilleures voitures électriques du marché, dont la Tunisie encourage l’acquisition

La Tunisie aspire à porter le nombre des voitures électriques à 5000 d’ici 2025, contre 100 voitures actuellement, tandis que des actions sont en cours pour mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la recharge de ce type de voiture que le pays cherche à adopter afin de réduire le coût de la consommation de carburant.

Selon le directeur général de l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie, Fathi Hanachi, dans une précédente déclaration à African Manager, le comité technique chargé de la gestion du Fonds pour la transition énergétique a approuvé la contribution au financement de l’installation de 60 bornes de recharge dans les espaces publics et les grandes zones réparties sur l’ensemble du territoire de la République, un projet dont la valeur a été estimée à 1 million de dinars.

Encourager l’acquisition de voitures électriques

Il a indiqué que la Tunisie a mis en place un certain nombre de mesures et d’avantages pour encourager l’acquisition des voitures électriques. Déjà, la loi de finances pour l’année 2022 prévoyait de réduire de 50% la taxe sur la consommation au titre des véhicules équipés d’un thermocouple et d’un moteur électrique (voitures de tourisme, utilitaires et voitures doubles) au lieu de 30%, et l’exonération des droits de douane exigés sur les véhicules équipés d’un moteur électrique ainsi qu’une réduction de 50% des droits requis lors de la première immatriculation des voitures de tourisme.

Parmi les mesures prévues par le projet de loi de finances 2024, figure une réduction de l’imposition à laquelle seront assujettis les véhicules et vélos électriques

Le PLF prévoit une réduction de la TVA de 19 % à 7 % pour les vélos équipés uniquement de groupes motopropulseurs électriques, ainsi qu’une réduction du taux de la TVA de 19 % à 7 % pour les voitures équipées uniquement de moteurs électriques.

Top 5 des voitures électriques en termes de qualité au monde

Selon le site Web d’Energy, le top 5 des voitures électriques actuellement commercialisés sur divers marchés du monde témoigne d’une concurrence féroce entre les grandes entreprises internationales, en tête de liste se trouve la voiture électrique Kia 6, car le SUV compact est la voiture électrique la mieux notée dans Consumer Reports.

Cela est dû à sa maniabilité, à sa grande fiabilité, et à une longue liste d’autres caractéristiques attrayantes ; le seul inconvénient est une mauvaise visibilité externe, a déclaré la plate-forme énergétique, citant Inside Climate News.

Le prix de départ de la voiture électrique Kia 6 est d’environ 42600 $.

En deuxième position, on trouve la voiture électrique BMW IX, qui est la marque la plus forte par rapport à tout autre modèle en matière de tenue de route, avec des accélérations rapides et un confort exceptionnel, se classant deuxième au top 5 des voitures électriques.

Seul reproche, ce pourrait être les commandes à bord du VUS de luxe.

Le prix de départ de la BMW IX est d’environ 84100 $.

La voiture électrique Genesis GV60 arrive en troisième position, avec un score idéal pour la satisfaction des propriétaires, ce qui signifie que le constructeur aligne les bons points en termes de qualité et de facilité d’utilisation.

Le SUV de luxe est conçu avec la même plate-forme de conception que la voiture électrique Kia 6, ce qui explique en partie pourquoi il partage de nombreuses caractéristiques positives et négatives, telles qu’une mauvaise vision, selon la plate-forme de puissance.

Le prix de départ de la Genesis GV 60 est d’environ 59290 $.

La berline de luxe BMW i4 a obtenu des résultats exceptionnels lors des essais routiers, ce qui est la principale raison de son classement à la quatrième place du top 5 des voitures électriques.

Et l’une des rares remarques en sa défaveur , c’est que la banquette arrière est légèrement étroite.

Le prix de départ de la voiture électrique BMW i4 est d’environ 52000 $.

La voiture électrique Hyundai Ioniq 6 s’est classée cinquième, très bien notée, en raison de sa maniabilité et de son accélération qualifiées d’« agiles ».

La berline électrique est conçue sur une version différente de la plate-forme utilisée dans les voitures électriques Kia 6 et GV60, et attire l’attention en raison de son design élégant.

Les points positifs ont contribué à compenser la fiabilité attendue qui était bonne, mais pas géniale.

Le prix de départ de la Hyundai Ioniq 6 est d’environ 41600 $.