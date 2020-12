Les ambassadeurs européens approuvent l’application provisoire de l’accord post-Brexit

Les ambassadeurs des Vingt-Sept auprès de l’Union européenne ont donné leur aval lundi à une application provisoire à compter du 1er janvier de l’accord commercial trouvé la semaine dernière avec le Royaume-Uni.

« Les ambassadeurs de l’UE ont approuvé à l’unanimité l’application provisoire de l’Accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021 », a annoncé via Twitter le porte-parole de la présidence allemande du conseil de l’UE, Sebastian Fischer.

L’accord doit à présent être approuvé par écrit par les gouvernements des 27 Etats membres de l’UE d’ici mardi a-t-il précisé.

L’Union européenne et le Royaume-Uni ont trouvé jeudi un accord sur leurs futures relations commerciales, sept jours seulement avant la sortie effective du Royaume-Uni du bloc européen.

L’accord va permettre de préserver l’accès sans quotas ni droits de douane du Royaume-Uni au marché unique européen, qui compte quelque 450 millions de consommateurs, mais n’empêchera pas des perturbations et des effets économiques indésirables pour le Royaume-Uni ou pour des Etats membres de l’UE.