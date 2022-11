Les augmentations des prix du carburant parties pour durer!

La situation difficile des finances publiques a rendu inévitable la récente augmentation des prix du carburant, a affirmé le consultant du ministère de l’Industrie, Afif Mabrouki, qui a indiqué que la réalisation de l’équilibre au sein de la loi de finances rectificative de 2022 dicte la mobilisation de fonds supplémentaires. « Il était nécessaire d’augmenter les prix pour assurer la disponibilité de liquidités jusqu’à la fin de l’année », a-t-il dit.

Aux termes de la toute dernière hausse des prix des carburants, celui de l’essence sans plomb a été fixé à 2 525 millimes par litre, le gasoil sans soufre à 2 205 millimes le litre, le gasoil simple à 2855 millimes le litre, et l’essence sans soufre « Excellent » à 2550 millimes le litre. Le ministère de l’Industrie a précisé qu’il n’y a aucun changement quant aux prix du pétrole d’éclairage et du gaz de pétrole domestique.

Interrogé par African Manager, Mabrouki a confirmé que le gouvernement a évité d’appliquer le mécanisme d’ajustement mensuel, pour plusieurs considérations économiques, sociales et politiques… Cependant, la conjoncture actuelle « a imposé une légère augmentation », et bien que de nombreux pays aient décidé de doubler le prix du carburant, « la Tunisie a plutôt choisi de l’augmenter de manière progressive ».

Il a, en outre, souligné que, dans le cadre du programme de réforme du système de subventions, une décision avait été prise de lever les subventions sur les bouteilles de gaz domestiques à l’horizon 2026.

Procédures d’accompagnement

En réponse à une question liée au fait que le ministère a engagé des procédures de levée des subventions sur le carburant, le responsable a précisé que la décision n’a pas encore été officiellement prise, indiquant que toutes les informations diffusées ne sont que des orientations dans le cadre du programme de réforme du système de subventions.

Il a, par ailleurs, déclaré que la décision, si elle est officiellement annoncée, sera accompagnée de procédures d’accompagnement relatives aux subventions pour les groupes fragiles et vulnérables, « étant donné qu’une part importante de la subvention sera automatiquement dirigée vers ceux qui n’y sont pas éligibles, et cela pourrait mettre à mal les finances publiques.

Mabrouki a, de plus, déclaré que le ministère des Affaires sociales travaille actuellement à la préparation d’une liste de groupes qui seront couverts par la subvention, et qu’ils pourront recevoir des transferts monétaires directs au lieu de subventionner les prix ; des procédures d’accompagnement seront mises en place au profit de nombreux professionnels, et ce, dans divers secteurs pour les aider à faire face aux augmentations des prix.

En outre, le consultant a noté que l’hypothèse des prix du pétrole retenue pour le budget de l’État 2022, qui est de 75 dollars pour le prix du baril de pétrole a été largement dépassée, car le cours moyen s’est élevé à plus de 103 dollars, ce qui s’est traduit par des besoins de financement supplémentaires pour la compensation d’environ 5 milliards de dinars, alors que les dépenses d’accompagnement ont été estimées initialement à 3 milliards de dinars, mais se sont renchéris pour grimper à environ 8 milliards de dinars actuellement, dont plus de 4,3 milliards de dinars pour la compensation des carburants.

Repli de l’indépendance énergétique

Mabrouki a évoqué la baisse de l’indépendance énergétique de la Tunisie et l’augmentation du déficit énergétique de 47% à plus de 50% en raison de la baisse des activités de production et de recherche.

Il a souligné que le Code des hydrocarbures, qui devrait être publié dans la période à venir, comportera de nouvelles mesures pour améliorer l’attractivité de la Tunisie dans le domaine de l’énergie.

Et au vu de la hausse continue des prix des carburants, et eu égard aux turbulences du marché mondial de l’énergie liées à la diminution des approvisionnements et au coût élevé de l’approvisionnement en produits pétroliers, le responsable n’a pas écarté une augmentation des prix du pétrole au niveau de 88 ou 90 dollars au titre des hypothèses sur lesquelles le budget de l’État pour l’année 2023 sera basé.

De nouvelles augmentations de carburant ?

Sur la possibilité que le gouvernement puisse avoir recours à l’approbation de l’augmentation n° 6 des prix du carburant pendant le reste de l’année en cours, Mabrouki a déclaré que la question est soumise à une évaluation périodique et à de nombreuses considérations, notamment le pouvoir d’achat du citoyen, le taux d’inflation et la situation politique.

D’autre part, en ce qui concerne l’annonce tardive des augmentations , quelques heures avant leur entrée en vigueur, Mabrouki l’a attribuée aux craintes d’encombrements qui pourraient être observés dans les différentes stations de vente de carburant pour l’approvisionnement. Il a également souligné que ce problème peut probablement provoquer une perturbation de la sécurité dans certaines zones, ce que le gouvernement cherche à éviter en approuvant des augmentations nocturnes.