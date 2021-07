Les avocats se plaignent à Mechichi de problèmes… financiers et demandent de l’aide!

«J’ai exprimé au chef du gouvernement le degré d’impact du Covid-19 sur le métier d’avocat, et toute l’institution de la justice restés en panne et paralysés depuis un an et demi, ce qui a eu un impact négatif sur les avocats,t les jeunes et les vieux. La pandémie a aussi eu un impact sur le fonds de retraite des avocats, et j’ai démontré au chef du gouvernement que cela a engendré un déficit de financement pour l’année 2020, de l’ordre de 5 MDT et de 4 MDT pour le 1er semestre de 2020, ce qui l’empêche de payer les frais médicaux depuis décembre 2020. Et j’ai demandé au chef du gouvernement d’intervenir pour appuyer financièrement le fonds». C’est ce qu’a déclaré le Doyen Ibrahim Bouderbela, lors de son entretien ce vendredi avec Hichem Mechi, qui a été compréhensif à ces demandes selon Bouderbela.

- Publicité-