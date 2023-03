Les conditions de candidature aux municipales, discutées avec le ministère des finances

Une séance de travail sur les préparatifs des élections municipales, des élections des conseils locaux et de la composition des conseils régionaux et des districts a réuni, jeudi, des membres de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et une représentante du ministère des Finances.

La réunion a été consacrée à l’examen des questions liées aux conditions de candidature, en prévision de la publication, par l’ISIE, des textes d’application.

La participants à la réunion ont, aussi, abordé le dossier des personnes qui font l’objet d’un jugement définitif émis par de la Cour des comptes dans des affaires d’infractions financières ou électorales et de ceux qui ont des créances au titre de financement public des campagnes électorales.

