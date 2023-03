Les employés de la Transtu grassement payés!

Lundi 27 mars, le secrétaire général de la fédération des transports, Wajih Zidi, a affirmé qu’une vive tension règne au sein de la Transtu, et parmi les employés. Le syndicaliste a ajouté que même au niveau de la couverture sanitaire, les agents de la Transtu ne peuvent plus avoir accès aux médicaments prescrits médical auprès des pharmacies conventionnées, indiquant qu’une réunion urgente de tous les syndicats de l’entreprise a été convoquée. « Je me suis entretenu avec le PDG de la société concernant les salaires impayés, et il m’a confirmé avoir adressé une correspondance au ministère des Finances en ce sens ».

Le syndicat a expliqué ces difficultés et les problèmes y associés par « la situation financière de la société, qui a demandé une avance sur la subvention de soutien de l’ordre de 23 millions de dinars pour payer les salaires des employés, s’acquitter des arriérés dus à des fournisseurs et certains partenaires, en plus d’acheter des bus d’une valeur de 3,2 millions de dinars.

230 employés de l’entreprise payés pour ne rien faire !

La Transtu connaît de nombreux problèmes financiers depuis un certain temps et au niveau de la direction, clairement mis en évidence par les données de son dernier rapport annuel d’activité publié le 31 décembre 2019, qui montre que le nombre d’employés actifs dans divers secteurs d’activité d’exploitation a atteint 7360, tandis que le nombre total d’employés dont les salaires et les charges connexes sont payés par la société est d’environ 7590 employés, ce qui signifie que 230 employés de l’entreprise sont payés mais ne travaillent pas, selon les données du rapport.

Selon les détails mentionnés dans le rapport, 94 des employés de la Transtu sont absents pour cause de maladie de longue durée, tandis que 43 employés sont rattachés à la coopérative de la société ; toutefois, les chiffres du rapport ne révèlent pas le nombre des employés à temps plein au titre du travail syndical.

Le rapport indique, en outre, que le nombre d’employés de terrain (chauffeurs, contrôleurs etc.) s’élevait à 3605 et que le nombre d’administratifs à 2938, ce qui – malgré leur âge et non actualisé – est surprenant compte tenu de leur ampleur qui confirme le grand nombre d’agents dépassant les besoins quantifiés.

Par ailleurs, les salaires, en 2019, sont estimés à 261,550 millions de dinars, ce qui signifie que le salaire mensuel brut moyen d’un employé est de 2961 dinars. Le ministère des Finances a estimé le montant des salaires totaux en 2021 à environ 290.300 millions de dinars, autrement dit le salaire mensuel brut par agent est passé à 3291 dinars.

D’autre part, en extrapolant à partir des chiffres du rapport, le nombre de jours d’absence à la Transtu a atteint 136 910 jours en 2019, tandis que le nombre d’heures supplémentaires a atteint 1.524 million d’heures. Le nombre de jours de formation est d’environ 3502 jours.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

En revanche, le ministère des Finances estime, dans son dernier rapport sur les entreprises publiques, que la Transtu a enregistré un résultat net négatif de 228.7 millions de dinars fin 2021, soit une dégradation de 9,5 millions de dinars de 4,3% par rapport à 2020. Cela est dû à une baisse du résultat d’exploitation malgré une réduction des charges financières nettes. L’endettement total de l’entreprise, selon les données du ministère fin 2021, a atteint 1836,2 millions de dinars, répartis entre l’Etat (980,2 millions de dinars), les banques (144 millions de dinars), les établissements publics (147 millions de dinars) et les caisses sociales, 410 millions de dinars (et les fournisseurs environ 155 millions de dinars).

Il est à noter que la Société de Transport de Tunis souffre d’une dégradation de l’état de la flotte de bus et des véhicules de métro assurant le transport dans le Grand Tunis, le nombre de bus en service étant passé de 678 bus en 2021 à 239 bus en janvier 2023, parallèlement à la diminution du nombre des véhicules de métro en service de 60 à 15 uniquement au cours de la même période.